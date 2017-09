19 settembre 2017

Le tedesche Contargo e Ziegler hanno costituito una joint venture 50:50

La nuova società avrà sede a Döhlau, in Baviera

Le tedesche Contargo Network Logistics GmbH e Ziegler Logistik GmbH hanno costituito la joint venture paritetica Contargo Ziegler Combitrac GmbH. La nuova società, con sede a Döhlau, in Baviera, opererà principalmente nel settore del trasporto ferroviario aumentando frequenza e capacità dei servizi, in particolare a servizio dell'industria del legname della Baviera settentrionale.

Contargo Ziegler Combitrac sarà attiva anche nel segmento della logistica e dei trasporti containerizzati, a servizio dei traffici tra i porti tedeschi e l'Europa orientale, e nel segmento dei servizi camionistici. Inoltre la joint venture opererà il terminal intermodale ad Hof della Contargo e quello a Wiesau della Ziegler, entrambi situati in Baviera, nonché il container terminal di Glauchau della Contargo che è situato nella Sassonia sudoccidentale.

La concentrazione dovrà essere autorizzata dalle autorità antitrust.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail