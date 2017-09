20 settembre 2017

Swissterminal rimetterà in attività il container terminal di Niederglatt (Zurigo)

Ha una capacità di stoccaggio fino a 4mila teu

L'elvetica Swissterminal ha annunciato che il prossimo 1° novembre rimetterà in attività il container terminal di Niederglatt, nei pressi di Zurigo, area che dal 2012 veniva servita dal container terminal di Rekingen per il quale è giunto a scadenza il contratto di concessione. Da novembre, pertanto, Swissterminal opererà un collegamento feeder tra la propria sede a Frenkendorf, nei pressi di Basilea, e Niederglatt utilizzando tre treni alla settimana della capacità di 32 teu ciascuno. Da Niederglatt i container saranno inoltrati con soluzioni di trasporto intermodale da e per i porti di arrivo o destinazione.

Il terminal di Niederglatt ha una superficie di 34mila metri quadrati ed ha una capacità di stoccaggio fino a 4mila teu, il 320% in più rispetto al terminal di Rekingen.







