20 settembre 2017

Filippo Gallo è il nuovo presidente del C.I.S.Co.

Emanuele Marocchi è stato eletto vicepresidente e Giordano Bruno Guerrini confermato segretario generale

Filippo Gallo è stato eletto nuovo presidente del C.I.S.Co. (Council of Intermodal Shipping Consultants), associazione che è referente italiana del Bureau International des Containers (BIC) e rappresenta i proprietari e operatori container italiani. «Ringrazio la Camera di Commercio di Genova e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - ha dichiarato Gallo subito dopo l'elezione - e cercherò di mettere a disposizione del C.I.S.Co la mia esperienza».

Il consiglio direttivo dell'associazione, riunitosi venerdì scorso, ha inoltre eletto alla carica di vicepresidente Emanuele Marocchi e confermato Giordano Bruno Guerrini come segretario generale: «Da oltre cinquanta anni al servizio delle imprese per diffondere buone pratiche - ha commentato Guerrini - C.I.S.Co. offre ai propri associati un ampio network internazionale di riferimento».







