20 settembre 2017

Dal 3 al 5 ottobre a Rho Fiera Milano si terrà l'ottava edizione di EXPO Ferroviaria

Alla cerimonia inaugurale parteciperà il ministro Delrio

Dal 3 al 5 ottobre prossimi a Rho Fiera Milano si terrà l'ottava edizione di EXPO Ferroviaria, l'esposizione internazionale dell'industria ferroviaria che per la prima volta si svolgerà nel capoluogo lombardo. La manifestazione fieristica, organizzata da Mack Brooks Exhibitions, si rivolge a operatori delle linee ferroviarie delle reti urbane, autorità delle infrastrutture, specialisti della manutenzione e imprese leader nel campo dei prodotti ferroviari, della costruzione e della manutenzione del materiale rotabile, delle infrastrutture, degli interni dei mezzi ferroviari e delle tecnologie rivolte ai passeggeri.

Nella prima giornata dell'esposizione si terrà, alle ore 10,30 presso il Padiglione 2, Porta EST, la cerimonia inaugurale alla quale parteciperanno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, per la prima volta presente all'evento, Cinzia Farisé, amministratore delegato di Trenord, Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Maurizio Manfellotto, presidente di Assifer e vice presidente di Anie, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, David Maria Sassoli, vice presidente del Parlamento europeo, e Alessandro Sorte, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia.

Quest'anno parte dello spazio espositivo è stato assegnato all'area infrastrutture, sottolineando la grande importanza che questo settore occupa all'interno dell'industria. L'area binari, che metterà in mostra prodotti e attrezzature, sarà la caratteristica chiave di questa sezione dell'evento. In aggiunta, il nuovo punto forte dell'ottava edizione di EXPO Ferroviaria sarà un'area esterna che consentirà alle aziende di esporre materiale rotabile e altri macchinari, oltre ad attrezzature per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture.



