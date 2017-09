20 settembre 2017

Cambio al vertice della DG per la vigilanza su Autorità portuali, infrastrutture portuali e trasporto marittimo del MIT

Nuovo responsabile è Mauro Coletta. Federagenti ringrazia Enrico Pujia per il lavoro svolto

Cambio della guardia ai vertici della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il passaggio di consegne tra Enrico Maria Pujia e Mauro Coletta.

Nell'augurare buon lavoro a Mauro Coletta, Federagenti, la federazione degli agenti e mediatori marittimi italiani, per voce del suo presidente Gian Enzo Duci, ha formulato un sincero ringraziamento a Enrico Pujia «anche per la passione con cui si è occupato delle tematiche dei trasporti marittimi e dei porti, nonché per la costante correttezza nei rapporti operativi».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec