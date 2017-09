20 settembre 2017

P&O Marinas (DP World) e IGY Marinas realizzeranno un approdo per superyacht a Sète, in Francia

L'avvio dei lavori è previsto alla fine di quest'anno

P&O Marinas, filiale del gruppo terminalista DP World di Dubai, e la statunitense IGY Marinas, che gestisce una rete di 17 porti turistici nelle Americhe, realizzeranno una nuova marina a Sète, in Francia, che offrirà 12 approdi per superyacht della lunghezza fino a 100 metri e con un pescaggio massimo di sette metri. L'avvio dei lavori è previsto alla fine di quest'anno.

Per l'azienda americana si tratta della prima iniziativa nel Mediterraneo. «Noi - ha spiegato l'amministratore delegato di IGY Marinas, Tom Mukamal - abbiamo preso in esame numerose opportunità per marine nel Mediterraneo nell'ambito del nostro piano strategico per potenziare il nostro network globale di approdi per il mercato dei superyacht e per ampliare la nostra piattaforma strategica Ancor Club». «Quale più grande mercato mondiale per i superyacht - ha specificato Mukamal - l'Europa ospita già molti dei nostri clienti e non vediamo l'ora di poter offrire la piattaforma esclusiva della IGY su base veramente globale. Siamo entusiasti di avviare la prima fase di questa espansione nel sud della Francia».

«Nell'ambito della divisione di servizi marittimi della DP World - ha sottolineato il sultano Ahmed Bin Sulayem, presidente e amministratore delegato del gruppo mediorientale - P&O Marinas può avvalersi dei decenni di esperienza nel nostro settore aggiungendo valore apportato dalla nostra esperienza in sei continenti. Inoltre assieme a IGY Marinas potremo combinare le competenze di entrambe le aziende per assicurare che questo progetto presenti i migliori servizi agli armatori e operatori di superyacht, creando una destinazione esclusiva per gli appassionati di yachting, per i residenti e per i turisti».





