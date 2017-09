21 settembre 2017

Al via i lavori per l'allungamento di quattro navi ro-ro della Finnlines

Lunedì la prima unità entrerà nel cantiere navale polacco Remontowa

Lunedì prossimo la prima di quattro navi ro-ro della compagnia di navigazione Finnlines del gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi entrerà in cantiere per essere sottoposta a lavori per il suo allungamento che dureranno circa nove settimane. Le navi oggetto degli interventi sono le unità Finnsky, Finnsun, Finntide e Finnwave della serie “Breeze”, tutte costruite nel 2012, la cui capacità di carico di rotabili, attualmente pari a 3.291 metri lineari, sarà incrementata del 30%. I lavori, che saranno effettuati nel cantiere navale polacco Remontowa di Danzica e che comportano un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro, consentiranno di ridurre notevolmente il consumo di combustibile per unità trasportata.







