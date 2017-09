21 settembre 2017

La norvegese Wilhelmsen assumerà il controllo della connazionale NorSea Group

Acquisirà un ulteriore 32% del capitale azionario per 70 milioni di dollari circa

Il gruppo armatoriale norvegese Wilhelmsen assumerà il controllo della connazionale NorSea Group, società marittima e logistica che opera principalmente a servizio dell'industria offshore, elevando la propria quota azionaria dal 40% al 72% circa del capitale dell'azienda. Il restante 28% del capitale sarà suddiviso tra la Eidesvik Eiendomsinvest e la Simon Møkster Eiendom, entrambe con quote pari al 12% del totale, e il management dell'azienda che possiederà il 4%.

L'aumento della partecipazione della Wilhelmsen nella NorSea è stato approvato ieri dall'autorità antitrust norvegese e l'acquisizione delle nuove quote sarà attuata martedì prossimo. Wilhelmsen aveva inizialmente acquisito una partecipazione pari al 35,4% nella NorSea nel luglio 2012 e nell'aprile 2014 aveva elevato la propria partecipazione al 40%. L'investimento della Wilhelmsen per comprare l'ulteriore 32% del capitale ammonterà a 545 milioni di corone norvegesi (70 milioni di dollari).

Thomas Wilhelmsen, amministratore delegato della Wilhelmsen, ha spiegato che il proprio gruppo ha intenzione di rafforzare ulteriormente la posizione della NorSea nell'industria del petrolio e del gas e che l'operazione è stata attuata per accrescere la presenza della Wilhelmsen nel mercato del petrolio e del gas, ma anche in quello dell'energia eolica offshore.



