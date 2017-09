22 settembre 2017

Il Cargo Incident Notification System ha vinto il BIC Award 2017

È il riconoscimento assegnato dal Bureau International des Containers per il contributo all'espansione sicura e sostenibile dei trasporti containerizzati

Il Cargo Incident Notification System (CINS) ha vinto il BIC Award 2017, prestigioso premio messo in palio annualmente dal Bureau International des Containers (BIC). Il riconoscimento va alla persona o all'organizzazione che nel corso dell'anno si è distinta per il contributo all'espansione sicura e sostenibile nel campo dei trasporti containerizzati e intermodali.

«CINS, fondato nel 2011 da cinque delle maggiori compagnie di navigazione mondiali, CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd e MSC - ha spiegato Giordano Bruno Guerrini, presidente del Bureau International des Containers - ha l'obiettivo di mettere in luce i rischi nel trasporto containerizzato. Raccogliendo i dati degli incidenti in mare in un unico database è molto più semplice riconoscere tendenze e circostanze che possano richiedere un'azione immediata».

Il premio, consegnato la sera del 12 settembre presso la sede dell'International Maritime Organization (IMO) di Londra da Giordano Bruno Guerrini accompagnato dal segretario generale Douglas Owen, è stato ritirato dal vicepresidente del CINS, Ken Rohlmann, di Hapag Lloyd e da un altro socio fondatore, Christophe Triat di MSC.

«CINS - ricordato Rohlmann - opera con l'unico fine di migliorare la sicurezza a bordo nave, ed è indipendente da qualsiasi interesse commerciale». Il CINS inoltre si occupa di stilare linee guida per il trasporto di alcuni materiali pericolosi all'interno dei container e raccoglie al suo interno 14 compagnie di navigazione, pari ai due terzi del numero dei contenitori in circolazione.



