22 settembre 2017

MSC Crociere ha presentato istanza per costruire e gestire un terminal crociere nel porto di Barcellona

Potrebbe essere operativo entro il 2021

La compagnia crocieristica MSC Crociere del gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) ha presentato richiesta formale all'Autorità Portuale di Barcellona per costruire e gestire un terminal crociere al Molo Adossat del porto catalano, che verrebbe progettato dall'architetto spagnolo Ricardo Bofill e potrebbe essere operativo entro il 2021 ( del 22 maggio 2017).

Rendendo nota oggi la richiesta della compagnia, l'authority portuale ha specificato che l'istanza di concessione è per un periodo di 30 anni ed ha precisato che l'ente ha intenzione di avviare a breve l'iter per dare risposta a MSC Crociere.

L'Autorità Portuale ha sottolineato che il progetto di MSC Crociere ha lo scopo di aumentare il traffico crocieristico home port, ovvero quello dei passeggeri che iniziano e finiscono la crociera a Barcellona, traffico che garantirebbe un notevole positivo impatto economico sull'economia della città.

Attualmente il porto di Barcellona, con 2,6 milioni di crocieristi movimentati nel 2016, è il primo porto crociere europeo e mediterraneo e il quarto a livello mondiale alle spalle dei tre principali porti crocieristici della Florida. Lo scalo catalano dispone di sei terminal, di cui quattro al Molo Adossat e due al World Trade Center destinati a navi di minori dimensioni. Un terminal al Molo Adossat è gestito dalla compagnia Costa Crociere del gruppo crocieristico americano Carnival Corporation e gli altri cinque sono operati dalla Creuers del Port de Barcelona, società controllata con il 62% del capitale dalla turca Global Investment Holdings (GIH) e partecipata Barcelona Port Investments (BPI), joint venture tra la stessa GIH e il gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean Cruises. Ai sei terminal si aggiungerà un settimo terminal crociere attualmente in costruzione che sarà gestito dal gruppo Carnival.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail