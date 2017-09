25 settembre 2017

Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Viking Sun alla Viking Ocean Cruises

L'unità, di 47.800 tsl, è stata costruita nello stabilimento di Ancona

Oggi nel cantiere navale della Fincantieri ad Ancona è stata consegnata la Viking Sun, la quarta di una serie di otto navi da crociera che la società armatrice Viking Ocean Cruises ha ordinato all'azienda italiana.

Come le unità gemelle, Viking Sun si posiziona nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. La nave ha una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine tutte dotate di balcone privato e può ospitare a bordo 930 passeggeri, con una capacità di accoglienza totale di oltre 1.400 persone compreso l'equipaggio.

La prima della serie di navi costruite da Fincantieri per Viking Ocean Cruises, la Viking Star, è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel 2015, la seconda e la terza, Viking Sea e Viking Sky hanno preso il mare dal cantiere di Ancona nel 2016 e 2017. Le ultime quattro navi verranno consegnate rispettivamente nel 2018, 2019, 2021 e 2022.



