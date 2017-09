25 settembre 2017

Scorpio Bulkers comprerà sei rinfusiere Ultramax

L'acquisizione avverrà per 142,5 milioni di dollari

La società armatoriale monegasca Scorpio Bulkers ha siglato un accordo per comprare sei navi portarinfuse Ultramax per complessivi 142,5 milioni di dollari. La compagnia ha specificato che si tratta di navi tutte costruite in Cina, di cui tre ultimate nel 2015, una nel 2016 e due nel 2017.

Con l'acquisizione la consistenza flotta della società presieduta da Emanuele Lauro salirà a 52 rinfusiere, di cui 18 unità Kamsarmax e 34 Ultramax, per una capacità di carico complessiva pari a circa 3,6 milioni di tonnellate di portata lorda.







