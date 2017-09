25 settembre 2017

Il 20 ottobre a Milano si terrà la consegna dei premi “Il Logistico dell'Anno 2017”

In programma il convegno “Quale lavoro per il futuro della logistica?”

Il prossimo 20 ottobre dalle ore 9 alle 13 all'auditorium Gio' Ponti di Assolombarda a Milano si terrà la consegna dei premi “Il Logistico dell'Anno 2017” che verranno conferiti da Assologistica, associazione nazionale degli operatori specializzati in logistica in conto terzi, assieme ad Assologistica Cultura e Formazione e al magazine online “Euromerci, Il Mensile della Logistica”.

La 13a edizione dell'evento, che premia le aziende logistiche e i manager più innovativi in differenti ambiti (formazione, CSR, multimodalità, tecnologia, sostenibilità, ricerca e sviluppo, ecc.), sarà preceduta dal convegno dal titolo “Quale lavoro per il futuro della logistica? Verso nuovi concetti di flessibilità, inedite competenze tecnologiche e sostenibilità sociale” organizzato con la collaborazione di Adecco, società specializzata in servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato e outsourcing, e la cui moderazione è affidata al presidente di Assologistica Cultura e Formazione, Luigi Terzi.

Ad aprire i lavori del convegno con un breve excursus storico sui contratti di lavoro in logistica sarà il segretario generale di Assologistica, Jean François Daher; toccherà quindi a Mauro Soldera, regional legal head of Italy, Eastern Europe, MENA and India di The Adecco Group, illustrare come la flessibilità nel mondo del lavoro sia stata declinata nell'arco temporale di un ventennio, a cavallo tra la vecchia e la nuova economia, mentre il il direttore commerciale di The Adecco Group, Andrea Siletti, illustrerà l'evoluzione del mercato del lavoro nella logistica e spiegherà come l'innovazione tecnologica impatterà sulle figure professionali. Seguirà quindi l'intervento di Valentina Aprea, assessore regionale all'Istruzione, formazione e lavoro che illustrerà le politiche attive in materia di lavoro e formazione di Regione Lombardia.

Operatori e cooperative della logistica saranno i protagonisti della seconda parte della mattinata, nel corso della quale verranno messi in luce trend, valori e criticità in materia di lavoro e occupazione di alcune delle principali filiere economico-logistiche. A parlare nello specifico saranno i direttori delle Risorse umane di Ceva Logistics (Ilaria d'Aquila), Geodis Logistics (Fabio Mazzariol), Number 1 (Sabina Crippa), Kuehne + Nagel (Paolo Baracchi), XPO Logistics (Andrea Dal Corso), nonché Gianpiero Gortanutti, amministratore unico del Consorzio CGS e Gabriele Scampini, responsabile commerciale della cooperativa sociale Solidarietà e Servizi.

La chiusura del convegno sarà affidata a Tiziano Treu, attuale presidente del Cnel e già ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine dei lavori congressuali si assegneranno i premi “Il Logistico dell'Anno 2017” e la borsa di studio “Alvaro Spizzica”.



