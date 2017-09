26 settembre 2017

Hannibal porterà a giornaliera la frequenza del servizio ferroviario Melzo-Rotterdam

All'inizio del prossimo mese verrà attivata una settima rotazione

Dal prossimo 2 ottobre Hannibal, la società di trasporto multimodale del gruppo Contship Italia, porterà a giornaliera la frequenza del servizio ferroviario Melzo-Rotterdam attivando una settima partenza settimanale in entrambe le direzioni

L'avvio della settima rotazione era stato programmato all'inizio di questo mese, ma l'interruzione della linea ferroviaria sul corridoio Reno-Alpi a causa da un cedimento della linea a Rastatt, in Germania, ha comportato un rinvio del potenziamento del servizio.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec