26 settembre 2017

d'Amico Tankers, contratto di vendita e lease back della product tanker MR High Priority

Contratto con una società della statunitense Sole Shipping Special Opportunities Fund II

La compagnia di navigazione d'Amico International Shipping (DIS), attraverso la propria controllata operativa d'Amico Tankers, ha firmato con una società interamente controllata dalla statunitense Sole Shipping Special Opportunities Fund II LP un accordo per la vendita e lease back della High Priority, una nave medium range di portata lorda pari a 46.847 tonnellate e costruita nel 2005 presso Nakai Zosen (Giappone). L'intesa ha un valore di 13,0 milioni di dollari.

L'accordo consente a d'Amico Tankers di generare cassa per circa 6,5 milioni di dollari al netto del rimborso del debito esistente, contribuendo al rafforzamento della posizione di liquidità di DIS in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta.

d'Amico Tankers manterrà il pieno controllo della High Priority grazie ad un contratto di noleggio a scafo nudo della durata cinque anni, con obbligo di acquisto alla fine del quinto anno di contratto. Inoltre d'Amico Tankers ha l'opzione di riacquistare la nave a partire dal secondo anno dalla sua vendita.

Attualmente la flotta DIS comprende 55,5 navi cisterna a doppio scafo (MR e Handysize product tankers), di età media pari a 7,7 anni, di cui 27 navi di proprietà, 25,5 a noleggio e tre in noleggio a scafo nudo. Inoltre d'Amico Tankers ha contratti in essere con la sudcoreana Hyundai Mipo Dockyard Co. per la costruzione di sei nuove navi cisterna LR1 (Long Range) con consegna prevista tra l'ultimo trimestre del 2017 ed il 2018.



