26 settembre 2017

Fincantieri realizzerà l'allungamento della nave da crociera Silver Spirit della Silversea

I lavori saranno realizzati nel cantiere navale di Palermo

Fincantieri realizzerà il primo allungamento di una nave della flotta della compagnia crocieristica Silversea. La trasformazione dell'unità Silver Spirit sarà gestita integralmente all'inizio del prossimo anno dal cantiere navale di Palermo del gruppo navalmeccanico: a partire dall'inizio di marzo la nave sarà allungata attraverso l'inserimento di una sezione lunga circa 15 metri, ottenendo in questo modo sei suite Silver, 26 suite Veranda e 2 suite Panorama. Saranno implementati anche aggiornamenti tecnici.

Fincantieri ha reso noto che l'estesa riprogettazione trae ispirazione dalle innovazioni della nuova ammiraglia della flotta, Silver Muse, che l'azienda ha consegnato a Silversea lo scorso aprile. Saranno adottate soluzioni creative nelle aree ristorante, miglioramenti stilistici nell'arredo delle suite esistenti e in tutte le aree pubbliche ed esterne, fornendo un livello maggiore di comfort e spaziosità. «Basandoci sul magnifico riscontro da parte degli ospiti che viaggiano sulla nostra splendida Silver Muse - ha sottolineato Christian Sauleau, executive vice president Fleet Operations della compagnia crocieristica - crediamo che il completo cambio di stile pianificato per Silver Spirit arricchirà l'esperienza a bordo e sarà certamente apprezzato dai passeggeri. Si vedranno molte delle innovazioni e delle idee di Silver Muse sulla nostra Silver Spirit, che abbiamo immaginato da capo».

«L'allungamento di una nave - ha rilevato Giorgio Rizzo, senior vice president Services di Fincantieri - comporta un livello di complessità raro in un settore già ad alto contenuto tecnologico come quello crocieristico. Il nostro gruppo e il cantiere di Palermo oggi vantano una consolidata e riconosciuta esperienza in questo genere di operazioni, confermata dal progetto che Silversea ci ha affidato, e siamo particolarmente orgogliosi perché lo cureremo direttamente dalla progettazione all'intera esecuzione, fino alla consegna all'armatore».



