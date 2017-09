29 settembre 2017

Workshop su “L'autostrada ferroviaria adriatica”

Si terrà l'11 ottobre presso Interporto Bologna

Il prossimo 11 ottobre presso il nuovo centro servizi di Interporto Bologna. si terrà il workshop “L'autostrada ferroviaria adriatica” nel corso del quale saranno presentati i dettagli tecnici dell’asse ferroviario adriatico, che sarà adeguato al profilo P400 e che a partire dal prossimo dicembre potrà quindi accogliere il carico di semirimorchi con sagoma limite. Saranno illustrati anche i servizi ferroviari già attivi e quelli che l’adeguamento infrastrutturale consentirà di sviluppare lungo il corridoio.

L’evento si inserisce in una strategia operativa più ampia che mira a configurare Bologna come un hub di nuova generazione, gateway di supporto e cerniera logistica tra il nord e i porti del centro-sud Italia, tra l’Italia il resto dell’Europa. Ciò - ha rilevato la società interportuale bolognese - richiede la creazione di sinergie con i nodi portuali adriatici, lo sviluppo di nuovi servizi intermodali e il consolidamento di quelli esistenti tali da allineare e soddisfare le esigenze degli operatori logistici con quelle delle realtà industriali del Nord Est italiano.



Programma

ore 9.30 Registrazione 10.00 Benvenuto e Sessione di apertura - Marco Spinedi, Presidente Interporto Bologna Spa 10.20 Gli investimenti realizzati, le aspettative e il supporto del gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale - Giuseppe Marta, Responsabile Struttura Operativa RFI 10.40 I porti interessati dall’autostrada ferroviaria adriatica, le opportunità e le sfide

Daniele Rossi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-settentrionale

Rodolfo Giampieri, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Salvatore Giuffrè, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto 11.40 Il servizio ferroviario Bologna - Bari, potenziamento e suo gateway internazionale - Mimmo Cavallo, Direttore Commerciale GTS Rail 12.00 Il carro ferroviario come innovazione per la crescita dell'intermodalità - Guido Gazzola, Direttore Generale VTG Rail Europe Italia 12.20 Sessione from THINKING 2 ACTION, discussione su azioni collaborative lungo il corridoio adriatico, proposte di nuovi progetti, innovazione - Simone Di Placido, CEO Remind Srl 13.00 Buffet lunch

SHOW CASE



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail