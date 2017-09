29 settembre 2017

Whitehelm Capital, per conto di un gruppo di fondi pensionistici, comprerà il 90% della Vopak Terminal Eemshaven

Il gruppo Vopak manterrà la proprietà del 10% del capitale

La società di gestione e di investimenti nel settore delle infrastrutture Whitehelm Capital comprerà, per conto di un gruppo di fondi pensionistici, il 90% del capitale sociale della Vopak Terminal Eemshaven, azienda che gestisce un terminal per prodotti petroliferi ad Eemshaven che dispone di 11 serbatoi per una capacità complessiva di 684mila metri cubi.

Sinora la proprietà del terminal, che è stato inaugurato cinque anni fa ( del 4 ottobre 2012), è ripartita equamente tra il gruppo terminalista olandese Vopak e il fondo NIBC European Infrastructure Fund. Al termine della transazione Vopak manterrà una partecipazione pari al 10% del capitale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec