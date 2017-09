29 settembre 2017

A Goteborg la APM Terminals si accorda con Adecco per reperire lavoratori da impiegare nei picchi di traffico

A fine anno l'azienda del gruppo Maersk uscirà dal pool Blixsystem

A Goteborg la società terminalista olandese APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk si è accordata con la società di selezione del personale Adecco per reperire lavoratori portuali da impiegare nei picchi di traffico al container terminal che l'azienda gestisce nel porto della città svedese.

Sinora per far fronte ai picchi di traffico l'impresa terminalista impiega lavoratori del pool Blixsystem costituito dalla stessa APM Terminals assieme ad altre due società terminaliste di Goteborg, la Logent Ports & Terminals e la Gothenburg Ro/Ro Terminal. Nel pool, da cui APM Terminals uscirà alla fine di quest'anno sono impiegati 300 lavoratori portuali che da domenica prossima, quando entrerà in vigore l'accordo tra APM Terminals e Adecco, dovranno rivolgersi a quest'ultima per essere impiegati nei picchi di traffico al terminal gestito dalla società del gruppo Maersk. L'accordo prevede che Adecco possa anche effettuare nuove assunzioni per incrementare la forza lavoro.

«La gran parte del lavoro - ha spiegato l'amministratore delegato di APM Terminals Gothenburg, Henrik Kristensen - continuerà ad essere svolto dai nostri dipendenti. Ma questa collaborazione con Adecco ci consentirà di aumentare l'affidabilità e la flessibilità nei momenti in cui abbiamo bisogno di ulteriore personale per far fronte alle richieste del nostro cliente in modo più rapido, reattivo e personalizzato. Come per altre società di servizi - ha aggiunto - i carichi di lavoro e le esigenze del cliente possono cambiare. Nella nostra attività vediamo condizioni meteorologiche che modificano la programmazione degli scali delle navi e cambiamenti o cancellazioni dell'ultimo minuto nella supply chain che rendono essenziale per noi poter adeguare la nostra forza lavoro per rispettare le necessità del nostro cliente. Riteniamo che questa nuova possibilità possa tradursi in un impatto positivo per il nostro cliente che farà crescere la nostra attività».



