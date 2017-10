2 ottobre 2017

La turca Ekol attiverà un nuovo servizio ferroviario con treno blocco tra Trieste e Zeebrugge

Sarà operato dalla società intermodale elvetica Hupac

Il gruppo logistico turco Ekol, in cooperazione con l'operatore intermodale elvetico Hupac, attiverà un nuovo servizio ferroviario con treno blocco tra Trieste e Zeebrugge, con inoltro dal porto belga verso l'Inghilterra e altre destinazioni grazie alla collaborazione .con la compagnia di navigazione P&O Ferries.

«A gennaio 2017 - ha sottolineato Alaa Jennane, direttore Engineering Business Development della Ekol - abbiamo collegato il Mediterraneo con il Mar Baltico con il treno Trieste-Kiel ed ora siamo molto lieti di offrire ai nostri clienti un nuovo collegamento diretto tra il Mediterraneo e il Mare del Nord. Questo treno blocco sarà il primo treno diretto che collegherà la Turchia, l'Iran e il Medio Oriente con le nazioni del Benelux, la Francia e tutto il Regno Unito - Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda - il modalità esclusivamente “green” senza fare ricorso ad alcun autotrasportatore».

Lo scorso anno Ekol ha acquisito nel porto di Trieste il controllo della società terminalista Europa Multipurpose Terminals ( del 7 dicembre 2016). Il nuovo servizio per Zeebrugge, che sarà operato dalla Hupac, partirà dal terminal EMT due volte alla settimana. Si prevede che Ekol utilizzerà il nuovo servizio per circa 5.000 spedizioni all'anno.



