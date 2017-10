2 ottobre 2017

Giovedì a Roma si terrà un evento per celebrare il 70° anniversario dell'ATENA e il 90° anniversario di INSEAN

Tema della giornata sarà l'impatto avuto sulle navi a causa delle normative entrate in vigore negli ultimi 10 anni

Giovedì prossimo a Roma si terrà un evento per celebrare il 70° anniversario dell'Associazione Nazionale di Tecnica Navale (ATENA) e il 90° anniversario di INSEAN. La giornata, che si svolgerà presso la sede dell'INSEAN, sarà suddivisa in due momenti: in mattinata avranno luogo una serie di interventi istituzionali, con interventi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Marina Militare Italiana, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e di Confitarma, e verrà presentato il libro celebrativo dell'ATENA a cura di Bruno Della Loggia, Gianfranco Damilano e Claudio Boccalatte; nel pomeriggio sarà organizzata la visita agli impianti della vasca navale dell'INSEAN a cui seguirà una breve sessione pomeridiana

Tema della giornata sarà l'impatto avuto sulle navi a causa delle normative entrate in vigore negli ultimi 10 anni le quali hanno notevolmente influenzato mai come in precedenza l'industria dello shipping.

L'ATENA è stata costituita a Genova nel 1947 per iniziativa di un gruppo di ingegneri navali italiani, come continuazione del Collegio degli Ingegneri Navali e Meccanici, con un più ampio programma come organismo per diffondere la cultura, aggiornare l'informazione tecnica e dibattere problemi inerenti ogni forma di attività navale e marittima, assumendo la denominazione di Collegio degli Ingegneri Navali e Meccanici - Associazione Italiana di Tecnica Navale. Nel febbraio 1948 si tenne il primo convegno nazionale di tecnica navale raccogliendo fin da subito tra le fila della nuova associazione numerosi operatori del mondo marittimo nazionale: ingegneri, docenti, ricercatori, armatori, assicuratori. Da allora i suoi soci, oggi circa 700 e presenti su tutto il territorio nazionale in 12 sezioni territoriali e due gruppi tematici, danno competenti contributi professionali nel campo della progettazione, della costruzione e della gestione delle navi, con particolare attenzione alla sicurezza dei trasporti ed alla prevenzione dell'ambiente marino.

Fondato nel 1927, l'INSEAN - Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale - fa parte dal 2011 del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per le Energie e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Nell'ambito del sistema ricerca pubblico, INSEAN svolge una intensa attività di ricerca fondamentale nei campi della fluidodinamica in generale e nei settori specifici della idroelasticità, dell'acustica e delle vibrazioni. Tali attività hanno ricadute ed applicazioni in diversi campi delle tecnologie marine, quali la sicurezza, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei mezzi di trasporto marini, nonchè lo studio e lo sviluppo di mezzi per l'estrazione delle energie rinnovabili da mare e vento. Le conoscenze dei metodi di indagine, numerici e sperimentali, e delle tecnologie caratteristiche del settore navale e dell'ambiente marinocostiero, trovano poi importanti riscontri applicativi anche in altri settori quali quello aeronautico ed aerospaziale. In tali ambiti l'INSEAN ha sviluppato importanti collaborazioni con enti ed università italiane e straniere ed è coinvolto in numerosi progetti di ricerca finanziati da organismi nazionali ed internazionali. L'attività di ricerca, le competenze scientifiche e tecnologiche sviluppate, i metodi di indagine numerici e sperimentali d'avanguardia, le infrastrutture sperimentali a disposizione, fanno dell'INSEAN un riconosciuto punto di riferimento scientifico e tecnologico internazionale nel settore navale e marittimo. Inoltre ciò pone il CNR in condizione di eseguire un'apprezzata attività di consulenza tecnico-scientifica per industrie e cantieri navali e di svolgere un importante ruolo come “hub” tecnologico nazionale per l'economia del mare.

Per partecipare all'evento è necessaria una registrazione all'indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-90-insean-e-70-atena-35877876695?aff=es2.

Preliminary program

9.30 Registrazione Partecipanti e visita agli stand 10:00 Welcome Speech

Ing. Emilio Fortunato Campana e Ing. Daniele Ranocchia - Direttore CNR - IINSEAN

Ing. Alberto Moroso - Presidente Associazione Italiana di TEcnica NAvale 10:15 Saluti Istituzionali

CA (GM) Alessio Carta - Marina Militare Italiana

Dirigente Scolastico dell' Istituto Nautico di Roma Marcantonio Colonna 10:30 La flessibilità operativa nel progetto navale militare

CV (GN) Michele Giuliano - Marina Militare Italiana 10:45 Da definire

Ing. Mauro Maurici - Ministero Dell'Ambiente 11:00 Da definire

Reparto Ambientale Marino 11:15 Evoluzione delle Navi negli ultimi dieci anni : Lo sviluppo delle Normative

Ing. Fabio Faraone - Confitarma 11:30 Coffee Break 12:00 Come l'Autorità Marittima si è adeguata ad effettuare controlli su navi nazionali e straniere a tutela della Sicurezza della Navigazione

CV (CP) Giovanni Greco - Comando Generale Capitanerie di Porto 12:15 Da definire

Ing. Biagio Pugliese - RINA 12:30 Presentazione del libro: “Associazione Italiana di Tecnica Navale 1947 – 2017

70 anni a sostegno delle attività sul mare e sulle acque interne”

Claudio Boccalatte, Gianfranco Damilano, Bruno della Loggia - Associazione Italiana di Tecnica Navale 13:00 Le Attività dell'INSEAN - CNR

INSEAN CNR 13:15 Da definire

Ministero Infrastrutture e dei Trasporti Chiusura dei lavori della sessione mattutina 13:30 Pausa Pranzo 14:30 Visita ai laboratori dell'INSEAN - CNR 16:30 Saluti finali 17:30 Chiusura



