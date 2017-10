2 ottobre 2017

Lettera del presidente del porto di Venezia ai colleghi di Trieste, Ravenna, Koper e Rijeka per il rilancio della NAPA

Musolino ha chiesto un incontro per un confronto utile a rilanciare le attività dell'associazione

Oggi Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, l'ente che gestisce il porto di Venezia, ha inviato una lettera ai presidenti dei porti di Trieste, Ravenna, Koper e Rijeka invitandoli ad un incontro per un confronto utile a rilanciare le attività della North Adriatic Ports Association (NAPA), l'associazione costituita alla fine del 2009 dalle autorità portuali di Trieste, Koper, Venezia e Ravenna e che nel 2010 ha visto l'ingresso del porto croato e all'inizio del 2013 l'uscita della port authority di Ravenna ( dell'11 novembre 2009).

«È giunto il momento - ha proposto Musolino nella lettera - di rilanciare l'associazione NAPA e renderla uno strumento efficace per raggiungere i nostri comuni obiettivi di sviluppo portuale. Da quando l'associazione è stata creata - ha osservato - sono cambiate molte cose a livello globale nel settore portuale e marittimo; credo fermamente che il NAPA abbia bisogno di essere riformato per poter rispondere puntualmente alle nostre esigenze ed aiutare tutti noi a far fronte alle future complessità. Nuove sfide ci si pongono davanti e ci sono nuove opportunità da cogliere per l'intera area del Nord Adriatico».

Musolino ha evidenziato che il piano cinese di sviluppo strategico “One Belt, One Road” «avrà certamente un impatto sui traffici tra l'Europa e l'Estremo Oriente, il ribilanciamento della rete di trasporto dell'Unione Europea per rafforzare i Paesi del sud e i loro porti, la necessità di estendere il nostro bacino d'utenza dei container - ha rilevato Musolino - sono solo alcuni dei settori in cui dovremo combattere per difendere il nostro ruolo nel mercato europeo e per aumentare il nostro peso nel sistema economico e dei trasporti dell'UE».

«Sono consapevole - prosegue la lettera del presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale - che negli ultimi anni la gestione del NAPA non è stata un compito facile, le contrapposizioni tra gli scali non hanno aiutato la creazione di un percorso comune per una crescita sostenibile e a lungo termine. Con questa lettera voglio sottolineare il mio impegno personale per cambiare questa trend e farò del mio meglio per portare nel NAPA un nuovo approccio, basato su una cooperazione chiara e sulla condivisione di idee e iniziative».

«Sono profondamente convinto - ha concluso Musolino - che il NAPA rappresenti una grande opportunità per discutere, analizzare, indagare e condividere le migliori pratiche e idee, e soprattutto, che sia lo strumento più efficace per portare all'attenzione delle istituzioni europee, e in generale degli organismi internazionali, l'opinione dei porti del Nord Adriatico. Per questo, vorrei proporre di convocare una riunione ad alto livello di tutti i membri del NAPA per discutere più approfonditamente delle idee, opportunità, sfide e potenziali minacce con l'obiettivo di incardinare una nuova pietra miliare per l'associazione, affinché possiamo tutti guardare avanti verso nuovi e ambiziosi obiettivi per i nostri porti».



