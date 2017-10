2 ottobre 2017

Le associazioni dei porti crocieristici nordeuropei Cruise Europe e Atlantic Alliance hanno costituito la Atlantic Europe

La nuova organizzazione regionale copre Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania

Le associazioni Cruise Europe e Atlantic Alliance, che sono costituite da porti crocieristici della costa atlantica dell'Europa e del Mar Baltico, hanno deciso di unire le forze istituendo la Atlantic Europe, organizzazione regionale della Cruise Europe che copre Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania e a cui fanno capo 30 porti, inclusi 14 aderenti alla Atlantic Alliance, affacciati sulla linea costiera che va da Lisbona ad Amburgo.

«Dato che la pianificazione degli itinerari in Europa subisce costantemente trasferimenti tra le diverse regioni - ha spiegato il presidente di Cruise Europe, Michael McCarthy - è essenziale che alle compagnie crocieristiche venga proposta un'offerta del prodotto coerente. Il team direttivo di Cruise Europe lavora in collaborazione con tutte le regioni per fornire questo chiaro messaggio e accogliamo con favore l'opportunità di lavorare con tutti gli associati della regione di Atlantic Europe al fine di rafforzare ulteriormente questa area vitale».







