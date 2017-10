3 ottobre 2017

Incontro del Propeller Club di Venezia sul tema “Nanismo e gigantismo imprenditoriale: il cambio generazionale”

Si terrà giovedì a Mestre

Il The International Propeller Club Port of Venice ha organizzato per giovedì prossimo alle ore 17.30 presso l'Hotel Bologna - Best Western di Mestre un meeting dal titolo “Nanismo e gigantismo imprenditoriale: il cambio generazionale”, tema che sarà affrontato dai rappresentanti dei gruppi giovani del Propeller Club, Angela Crema, Valeria Novella (già presidente del gruppo giovani di Confitarma) e Simone Carlini, presidente del Gruppo Giovani di Federagenti. Completeranno il panel di relatori Enrico Morgante, direttore del Consorzio Formazione Logistica Intermodale (CFLI), e Federica Bosello, responsabile comunicazione, promozione e rapporti istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. L'incontro sarà moderato da Matteo Miatto.

«Questo meeting, che per la prima volta affronta il complesso passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro nel cluster marittimo e più in generale dei trasporti e della logistica - ha anticipato il presidente del Propeller Club, Massimo Bernardo - tenterà di dare risposte concrete per i tanti neolaureati alla ricerca d'impiego. Ma la vera domanda è: il mondo della scuola sta sfornando laureati o diplomati professionalmente funzionali alla reale domanda del mondo del lavoro? Quali sono le “terapie” per dare al cambio generazionale in atto se non, innanzitutto, la dignità del lavoro e conseguentemente concrete certezze ed opportunità contro quella diffusa precarietà occupazionale, contro quel diffuso disorientamento che non aiuta certo a consolidare le tante professionalità nel mondo del lavoro?»



