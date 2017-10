3 ottobre 2017

Forum nazionale “21st Century Maritime Training - La formazione marittima futuribile”

Organizzato da Archimede Maritime Training Network, DNV GL e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, si terrà l'8 novembre a Roma

Il prossimo 8 novembre a Roma, presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, si terrà con inizio alle ore 10 il forum nazionale intitolato “21st Century Maritime Training - La formazione marittima futuribile”, evento che vuole offrire uno spaccato di respiro internazionale sull'adeguamento delle necessità formative in ambito marittimo rispetto al progresso tecnologico, alle normative internazionali, ai parametri di sicurezza e all'approccio didattico, sempre più orientato al “virtuale”.

Il forum è organizzato da Archimede Maritime Training Network, DNV GL e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e patrocinato da Wista Italy e The International Propeller Club Port of Genoa.

Il programma prevede gli interventi di Volker Bertram (DNV GL - Amburgo): “Maritime e-Training- Matching requirements to solutions”; Bernhard Loebermann (DNV GL - Amburgo): “New regulations coming into force”; Luigi Giardino (Comando Generale Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - capo 6° reparto, Sicurezza della navigazione): “L'interfaccia nazionale delle nuove obbligatorietà formative”; Massimo Bisceglia, Alessandro De Santis, Danilo Decarlini (ABB Italy): “Il training tecnico su sistemi navali ad alta complessità e automazione”; Niko Kalkaja (ABB Finland): “Collaborative training in the digital future”; Massimo Figari, Marco Invernizzi, Federico Silvestro (Università di Genova - DITEN): “Una laurea per gli ufficiali della marina mercantile: l'ufficiale elettrotecnico di bordo”; Claudio Donato (IBR Sistemi): “L'uso dei Serious Game per la formazione del personale di bordo alle procedure operative”; Igor Juricic (Intergraph Italia LLC): “L'utilizzo dei modelli 3D e la realtà virtuale al servizio della formazione marittima e in condizioni di emergenza”.



