3 ottobre 2017

Via libera al delisting di Genting Hong Kong dalla Borsa di Singapore

Il gruppo continuerà ad essere quotato all'Hong Kong Stock Exchange

Il gruppo crocieristico e navalmeccanico Genting Hong Kong uscirà dal mercato azionario di Singapore. La Singapore Exchange Securities Trading ha infatti autorizzato il delisting su proposta della stessa Genting, i cui titoli sono quotati principalmente alla Borsa di Hong Kong e in subordine alla Borsa valori di Singapore.

Genting ha precisato che il mantenimento della quotazione unica alla Borsa di Hong Kong è in linea con la strategia del gruppo di focalizzazione sulle attività crocieristiche in Asia, in particolare nella regione settentrionale del continente dove Genting sta proseguendo le iniziative per sfruttare il crescente potenziale di crescita del mercato cinese.

«Il mantenimento di un'unica primaria quotazione all'Hong Kong Stock Exchange - ha spiegato oggi il presidente e amministratore delegato di Genting Hong Kong, Tan Sri Lim Kok Thay - potenzialmente potrà accrescere gli scambi delle azioni della società alla Borsa di Hong Kong e ciò rafforzerà la percezione della società presso gli investitori dell'Asia settentrionale. Inoltre si prevede che il consolidamento delle negoziazioni dei titoli della società presso l'HKSE derivante dal progettato delisting aumenterà la liquidità di tali azioni all'HKSE, migliorando in tal modo l'efficacia di eventuali future iniziative per la raccolta di capitale che la società dovesse assumere».



