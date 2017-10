4 ottobre 2017

L'associazione degli spedizionieri lombardi presenta ricorso al TAR per la doppia tassazione introdotta nel porto di Genova

Alsea ha precisato che è pronta al suo ritiro non appena l'AdSP avrà rimosso le ragioni del contenzioso

L'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori (Alsea) ha promosso un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale denunciando che nel porto di Genova è stata introdotta dallo scorso 1° agosto una doppia tassazione sulle merci per finanziare la migrazione del sistema informatico E-port dalla gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale alla Piattaforma Logistica Nazionale ( del 12 settembre 2017).

Il presidente dell'Alsea, Betty Schiavoni, ha precisato che è stato tuttavia comunicato nel contempo all'AdSP la disponibilità a proporre agli organi associativi il ritiro del ricorso non appena l'Autorità avrà rimosso le ragioni del contenzioso.

Schiavoni ha reso noto che nei giorni scorsi Alsea ha promosso incontri e contatti con l'Autorità di Sistema Portuale per superare il problema: «lunedì, dopo colloqui ed incontri - ha specificato - l'AdSP ha inviato una comunicazione informandoci di aver predisposto un provvedimento, da sottoporre al Comitato di gestione dell'ente, che prevede la riduzione della preesistente addizionale sulla merce liquidata in bolla doganale riducendo o azzerando in questo modo la nuova imposizione. La comunicazione - ha rilevato Schiavoni - suona conferma, quindi, delle buone ragioni di Alsea anche se, per il periodo 1° agosto-31 ottobre 2017, verrebbe confermata la doppia imposizione sulle merci che non risulta applicata in alcun porto nazionale».

L'associazione ha reso noto inoltre che l'AdSP ha chiesto la collaborazione di Alsea per la verifica del «concreto avvio del sistema introdotto». Da parte sua Alsea ha confermata «la propria disponibilità a proseguire gli incontri con spirito collaborativo ed all'unico scopo di calibrare soluzioni che tengano conto delle istanze dei propri associati».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail