6 ottobre 2017

Rinnovato il consiglio direttivo del The International Propeller Clubs

Umberto Masucci è stato confermato all'unanimità presidente

Venerdì scorso a Taranto il The International Propeller Clubs ha rinnovato il proprio consiglio direttivo per il periodo 2017- 2020 confermando all'unanimità e con applauso Umberto Masucci quale presidente nazionale dei Propeller Clubs italiani, associazioni che hanno lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare relazioni umane e rapporti internazionali tra gli operatori dei trasporti.

Sono stati confermati anche i vice presidenti Giorga Boi (presidente Propeller Club Port of Genoa), Riccardo Fuochi (presidente Propeller Club Port of Milan), Simone Bassi (presidente Propeller Club Port of Ravenna) e Fabrizio Zerbini (presidente Propeller Club Port of Trieste).

Inoltre sono stati confermati nelle cariche di segretario generale Marina Tevini (segretario Propeller Club Port of Genoa), tesoriere Pino Coccia (segretario Propeller Club Port of Naples), rappresentante Area Adriatica/Ionio Michele Conte (presidente Propeller Club Port of Taranto) e rappresentante Tirreno Fiorenzo Milani (past president Propeller Club Port of Leghorn). È stato anche ri-cooptato il presidente del Propeller Club Port of Brindisi, Donato Caiulo, quale referente per i rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fanno inoltre parte del consiglio direttivo nazionale, di cui Mariano Maresca è presidente onorario, Davide Degennaro (presidente Propeller Bari), Alessandro Ricci (presidente Propeller Bologna), Giannandrea Palomba (presidente Propeller Civitavecchia-Roma), Piero Castelliti (presidente Propeller Crotone), Gian Enzo Duci (vice presidente Propeller Genova), Bruno Dionisi (tesoriere Propeller Genova) Giulia Albergo (presidente Propeller Eolie), Seli Mohoric Persolja (presidente Propeller Koper), Giorgio Bucchioni (presidente Propeller La Spezia), Maria Gloria Giani (presidente Propeller Livorno), Lino Capozzi (consigliere P.R. Propeller Livorno), Claudio Lupi (presidente Propeller Mantova), Luca Castigliego (vice presidente Propeller Milano), Demetrio Caccamo (presidente Propeller Monfalcone), Massimo Blandi (presidente Propeller Palermo), Renzo Giardini (past president Propeller Ravenna), Corrado Miccoli (segretario Propeller Ravenna), Alfonso Mignone (presidente Propeller Salerno), Olga Gravano (presidente Propeller Savona), Alberto Pasino (vice presidente Propeller Trieste), Marco Porcari (vice presidente Propeller Torino) e Massimo Bernardo (presidente Propeller Venezia).

Nel corso della riunione è stata ratificata l'istituzione del nuovo Propeller Club di Ancona.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail