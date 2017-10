6 ottobre 2017

A luglio il porto di Genova ha segnato il quinto mese consecutivo record di traffico dei container

Nei primi sette mesi di quest'anno sono state movimentate 32,1 milioni di tonnellate di merci (+8,0%)

Lo scorso luglio il porto di Genova ha registrato il proprio nuovo record assoluto di traffico mensile dei container avendo movimentato 238.825 teu, con un incremento del +20,3% rispetto a luglio 2016 e con una crescita del +2,1% rispetto al precedente record di 233.995 teu ottenuto nel mese di maggio di quest'anno. Da segnalare che ben cinque dei primi sette mesi del 2017 (marzo, aprile, maggio, giugno e luglio) formano la top five della graduatoria del traffico containerizzato mensile movimentato dal porto del capoluogo ligure.

Se a luglio 2017 il traffico containerizzato conteggiato in termini di container da 20' (teu) movimentati ha raggiunto un picco storico, il totale in termini di peso non costituisce un record in quanto è risultato pari a meno di 2,2 milioni di tonnellate (+13,6% sul luglio 2016), volume inferiore ai primi tre più consistenti volumi di traffico containerizzato realizzato in un mese dal porto che sono stati movimentati quest'anno nei mesi di marzo, aprile e maggio (in quest'ultimo è stato segnato il record assoluto con oltre 2,3 milioni di tonnellate).

Lo scorso luglio il traffico complessivo delle merci movimentato dal porto è ammontato a quasi 4,8 milioni di tonnellate, con una progressione del +7,6% rispetto a luglio 2016. Oltre al rialzo del traffico dei container è risultato consistente anche l'aumento del traffico di merci convenzionali, che ha totalizzato 964mila tonnellate (+10,8%), e quello del traffico di oli minerali, che si è attestato a più di 1,1 milioni di tonnellate (+14,3%). In calo, invece, le altre rinfuse liquide che sono scese del -19,5% a 70mila tonnellate, di cui 48mila tonnellate di prodotti chimici (-12,8%) e 22mila tonnellate di oli vegetali e vino (-30,8%). È diminuito anche il traffico delle rinfuse solide movimentato nel comparto commerciale del porto, che è stato pari a 62mila tonnellate (-53,1%), così come quello movimentato nel comparto industriale, che è stato di 245mila tonnellate di siderurgici (-24,0%).

Lo scorso luglio il traffico dei passeggeri è risultato stabile essendo stato di 514mila persone (-0,1%), di cui 405mila passeggeri dei traghetti (+2,0%) e 109mila crocieristi (-7,6%).

Nei primi sette mesi di quest'anno il porto di Genova ha movimentato un totale di 32,1 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +8,0% sul periodo gennaio-luglio del 2016. Le merci varie sono ammontate a 20,7 milioni di tonnellate (+12,4%), di cui 15,1 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+14,7%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 1.522.389 teu (+14,3%) e 5,6 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+6,5%). Nel segmento delle rinfuse liquide gli oli minerali sono stati pari a 8,4 milioni di tonnellate (+4,1%) e gli altri carichi a 418mila tonnellate (-8,9%), di cui 301mila tonnellate di prodotti chimici (-0,5%) e 116mila tonnellate di oli vegetali e vino (-25,4%). Le rinfuse solide nel settore commerciale sono state pari a 330mila tonnellate (-25,8%) e nel settore industriale a 1,7 milioni di tonnellate (-4,1%), di cui 1,7 milioni di tonnellate di siderurgici (-1,2%) e 12mila tonnellate di altre rinfuse solide (-81,3%).

Nei primi sette mesi del 2017 i passeggeri sono stati più di 1,4 milioni (-4,0%), di cui 980mila nel segmento dei traghetti (-0,6%) e 473mila in quello delle crociere (-10,5%).





