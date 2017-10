10 ottobre 2017

Austal costruirà due traghetti trimarani veloci per la spagnola Fred Olsen

Avranno una capacità di oltre 1.100 passeggeri e fino a 276 auto

Il gruppo navalmeccanico australiano Austal costruirà due traghetti veloci per la compagnia spagnola Fred Olsen. La commessa ha un valore complessivo di 126 milioni di euro. Le due navi saranno trimarani come il Benchijigua Express, la prima unità consegnata da Austal alla Fred Olsen nel 2005 che è il traghetto veloce trimarano più grande del mondo.

Le due nuove navi, di 117 metri di lunghezza, potranno trasportare oltre 1.100 passeggeri e fino a 276 autovetture ad una velocità massima di 38 nodi. Austal ha reso noto che la loro costruzione sarà avviata nel 2018 e le navi saranno realizzate in 29 e 36 mesi.







