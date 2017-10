10 ottobre 2017

CMA CGM inserirà un secondo porto libanese nella rotazione del servizio Wemed

Verranno effettuati scali al Gulftainer Lebanon Terminal del porto di Tripoli

La compagnia di navigazione francese CMA CGM inserirà un secondo porto libanese nella rotazione del proprio servizio regolare di trasporto marittimo containerizzato Wemed che collega, attraverso l'hub portuale di Malta, porti del Mediterraneo occidentale con porti del Vicino Oriente affacciati sul bacino del Mediterraneo orientale.

Nei prossimi giorni tra i porti del servizio verrà inserito quello libanese di Tripoli, con scali al Gulftainer Lebanon Terminal. La nuova rotazione, che ha frequenza settimanale, prevede toccate ai porti di Marsiglia, Livorno, Civitavecchia, Malta, Mersin, Iskenderun, Tripoli, Beirut, Damietta, Alessandria, Malta, Algeri, Marsiglia. Sulla rotta vengono impiegate portacontainer di capacità compresa tra 1.200 e 1.700 teu.







