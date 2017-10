11 ottobre 2017

Viking ordina sette nuove navi da crociera fluviali al cantiere navale Neptun Werft

Verranno prese in consegna nel 2019 e saranno impiegate in Europa

La compagnia crocieristica statunitense Viking ha ordinato la costruzione di sette navi da crociera fluviali al cantiere navale Neptun Werft di Rostock-Wamemünde del gruppo tedesco Meyer Werft. Sei nuove imbarcazioni, lunghe 135 metri, larghe 11,45 metri e con un pescaggio di circa 1,6 metri, saranno ulteriori unità della classe “Viking Longships”, avranno una capacità unitaria di 190 passeggeri e verranno impiegate dalla compagnia americana in Europa in itinerari sui fiumi Reno, Meno e Danubio, mentre la settima nuova unità sarà specificamente progettata per navigare sul fiume portoghese Douro.

Con le sette nuove unità, che verranno prese in consegna nel 2019, la consistenza della flotta di imbarcazioni fluviali della Viking salirà a 69 navi.







