12 ottobre 2017

Sabato a Genova si terrà la cinquantesima edizione del Premio San Giorgio

La Targa “San Giorgio” andrà alla Fondazione “Carlo e Giuseppe Piaggio”

Sabato alle ore 10.15 a Genova in Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, si terrà la cinquantesima edizione del Premio San Giorgio, la manifestazione organizzata dal Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina che ogni anno rinsalda il legame tra la città capitale dello shipping e le giovani leve del mare, che nella scia tracciata dall'Istituto Nautico intendono intraprendere la carriera che li porterà a lavorare nella “blue economy”.

Nel corso dell'appuntamento saranno consegnati, a cura dei rappresentanti del mondo dello “shipping”, premi e borse di studio ai migliori studenti dell'anno scolastico 2016-2017 dell'Istituto Nautico genovese. Nelle ultime edizioni al loro fianco si sono aggiunti i migliori Allievi dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile. I ragazzi meritevoli dell'Istituto Nautico cittadino riceveranno per le sezioni di coperta, macchina e costruttori le targhe “Attilio Traversa” e “Guglielmo Levi”, nonché alcune “borse” in ricordo di Pietro Giumarra e Giuseppe Caso.

L'appuntamento è reso possibile ogni anno grazie al sostegno di Confitarma, Rina e alla partecipazione di enti, associazioni e operatori del mare.

La prestigiosa Targa “San Giorgio” andrà alla Fondazione “Carlo e Giuseppe Piaggio”, rappresentativa di una famiglia molto legata alla storia industriale e portuale di Genova. Grazie alla volontà dell'ingegner Rocco Piaggio, ultimo di una dinastia imprenditoriale e filantropica, dal 1955 l'opera meritoria di questa istituzione si rivolge a favore degli istituti scolastici per la formazione culturale dei giovani. La Fondazione Piaggio ha affiancato in diverse occasioni sia l'ITN San Giorgio di Genova sia l'Accademia della Marina Mercantile, favorendo l'istruzione e promuovendo diverse attività. Per questo il Collegio Nazionale Capitani ha deciso di consegnare il riconoscimento nelle mani del presidente della Fondazione, Estelio Carpano.



