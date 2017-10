13 ottobre 2017

Hyundai Merchant Marine venderà proprie azioni per circa 615 milioni di dollari

Le risorse saranno utilizzate come capitale circolante e per il potenziamento delle attività

Oggi Hyundai Merchant Marine (HMM) ha annunciato l'intenzione di vendere proprie azioni con lo scopo di raccogliere fondi pari a 694 miliardi di won (615 milioni di dollari). La compagnia di navigazione sudcoreana ha specificato che i proventi dell'offerta saranno impiegati come capitale circolante e per il potenziamento delle attività.







