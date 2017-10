13 ottobre 2017

Airam Díaz Pastor (Tenerife) è il nuovo presidente di MedCruise

Elette nel board De Gregori (AdSP Mar Ligure Occidentale), Mangiarotti (AdSP Mare di Sardegna) e Cimaglia (AdSP Adriatico Meridionale)

Ieri Airam Díaz Pastor, responsabile dell'ufficio commerciale dell'Autorità Portuale spagnola di Santa Cruz de Tenerife, è stato eletto presidente di MedCruise nel corso della 51ma assemblea generale dell'associazione dei porti crocieristici dell'area del Mediterraneo che si è riunita a Tolone, in Francia.

Nel nuovo consiglio direttivo di MedCruise sono entrate anche tre rappresentanti di altrettante Autorità di Sistema Portuale italiane. Due, Cristina De Gregori dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Valeria Mangiarotti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sono state elette per i “Porti Grandi”, mentre Laura Cimaglia dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale è stata eletta in rappresentanza del porto di Brindisi incluso nella categoria “Porti Piccoli”. Quest'ultima è stata anche incaricata quale vice presidente junior.

«La presenza italiana nel board di MedCruise - ha sottolineato il presidente dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), Zeno D'Agostino - è importante per le attività del settore. Da oggi abbiamo una folta rappresentanza, tra l'altro tutta al femminile, proveniente da differenti aree geografiche che contribuirà con il proprio lavoro a promuovere nel modo migliore il traffico crociere del nostro Paese, interfacciandosi con le numerose attività di Assoporti su questo tema».

Il nuovo board dell'associazione, di cui faranno parte anche rappresentanti dei porti spagnoli, greci, turchi, rumeni e tunisini, rimarrà in carica per tre anni.



