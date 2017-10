16 ottobre 2017

Nei primi nove mesi del 2017 il totale delle merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato Suez è cresciuto del +9,8%

I carichi diretti a sud sono aumentati del +18,9% e quelli diretti a nord del +1,4%

Nei primi nove mesi del 2017 il canale di Suez è stato attraversato da 12.934 navi, con un incremento del +2,5% rispetto a 12.613 nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno, di cui 3.305 petroliere (+2,4%) e 9.629 navi di altro tipo (+2,6%).

Le navi transitate trasportavano complessivamente 667,8 milioni di tonnellate di merci (+9,8%). Rilevante l'aumento dei carichi imbarcati sulle navi transitate nella direzione nord-sud, che sono ammontati a 348,3 milioni di tonnellate (+18,9%), aumento che è il prodotto di nove mesi consecutivi di crescita a due cifre. Modesto, invece, il rialzo del volume di carichi imbarcato sulle navi transitate da sud a nord che si è attestato globalmente a 319,5 milioni di tonnellate (+1,4%).

Da evidenziare la decisa contrazione del traffico nella direzione nord-sud originatosi dai porti del Mediterraneo settentrionale che, in controtendenza rispetto ai flussi di traffico provenienti da altre regioni, è risultato in calo del -1,1% nei primi nove mesi di quest'anno, flessione che si è prodotta essenzialmente nel terzo trimestre con diminuzioni che negli scorsi mesi di luglio, agosto e settembre sono state pari rispettivamente a -22,6%, -22,7% e -25,9%. Da segnalare, inoltre, che viceversa i volumi di carichi passati da Suez e diretti verso i porti del Mediterraneo settentrionale sono cresciuti complessivamente del +21,5%, con accentuati incrementi in particolare nei mesi di marzo (+35,9%), maggio (+46,7%), giugno (+39,1%), agosto (+23,0%) e settembre (+22,1%).

Tra i principali volumi di carichi imbarcati sulle navi transitate nei primi nove mesi del 2017 nella direzione nord-sud, i carichi in container sono stati pari a 174,2 milioni di tonnellate (+12,8%) a cui seguono i carichi di cereali (33,7 milioni di tonnellate, -0,4%), petrolio grezzo (25,1 milioni di tonnellate, +82,0%), carburanti (22,0 milioni di tonnellate, +53,3%), minerali e metalli (21,7 milioni di tonnellate, +6,1%), fertilizzanti (7,7 milioni di tonnellate, +65,4%) e nafta (7,5 milioni di tonnellate, +5,2%).

I più consistenti volumi di carichi imbarcati sulle navi transitate da sud a nord sono stati i carichi containerizzati (177,2 milioni di tonnellate, +1,2%) seguiti da petrolio grezzo (53,2 milioni di tonnellate, +1,8%), gasoli (14,1 milioni di tonnellate, -6,7%), benzine (12,7 milioni di tonnellate, -5,7%), gas naturale liquefatto (12,4 milioni di tonnellate, -12,4%), prodotti in metallo (10,8 milioni di tonnellate, -15,2%), prodotti chimici (8,9 milioni di tonnellate, +9,8%), oli vegetali (7,9 milioni di tonnellate, +9,5%) e carbone e coke (6,5 milioni di tonnellate, +50,5%).

Nel solo mese di settembre di quest'anno il canale egiziano è stato attraversato da 1.457 navi, con un aumento del +3,6% rispetto a 1.406 nel settembre 2016. Le petroliere sono state 383 (+4,6%) e le navi di altra tipologia 1.074 (+3,3%). Le navi transitate trasportavano complessivamente 76,3 milioni di tonnellate di merci (+10,7%), di cui 39,0 milioni di tonnellate sulle navi dirette a sud (+14,7%) e 37,3 milioni di tonnellate su quelle dirette a nord (+6,8%).













Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec