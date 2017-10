16 ottobre 2017

Venerdì e sabato a Venezia si terrà il convegno “Navigare il Po: mettiamoci in rete”

Verranno affrontati temi e problemi della navigazione turistica fluviale

Venerdì e sabato prossimi a Venezia, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, si terrà un convegno sul tema “Navigare il Po: mettiamoci in rete” organizzato da MetroPo, nuova associazione costituita recentemente da operatori della navigazione fluviale sul Po, che ha lo scopo di affrontare i temi e i problemi della navigazione turistica fluviale.



Programma

Venerdì 20 ottobre 2017 14.30 Accredito partecipanti

Distribuzione del questionario sul progetto RIS ITALY 15.00 Apertura Lavori

Marino Masiero, Vice-Presidente di Assonautica Venezia Giuseppe Fedalto, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare Alfredo Malcarne, Presidente Assonautica Nazionale Gabriele Negrini, Provincia di Mantova, Comitato di coordinamento di Navigare il Po: mettiamoci in rete 15.15 RIS Italy

Study for standard enhancement and interconnection of national systems of RIS-Italy

Completamento delle componenti tecnologiche per favorire il trasporto lungo il sistema idroviario padano-veneto

Luca Crose, AIPO Agenzia Interregionale per il Po; Stefania Sorze Sistemi Territoriali spa; Gabriele Negrini Provincia di Mantova 15.30 Patrimonio culturale - Prima sessione di lavoro

Coordina: Alberto Grandi, Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali Università di Parma

Relatori:

Eridano-Po: il mito del grande fiume

Raffaele Peretto, Ex direttore del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo

Uomini, insediamenti e traffici lungo il corso del Po in età romana

Carla Corti, Dipartimento Culture e Civiltà, Università di Verona

La navigazione del Po dall'800 al ‘900

Claudio Guarneri, Esperto di storia della navigazione fluviale

Geografie e paesaggi letterari del Po: le ragioni culturali di una destinazione

Davide Papotti, Dipartimento Discipline Umanistiche e delle Imprese Culturali Università di Parma

Milano blue-green city: i Navigli come futuro della città

Ezio Marra, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano Bicocca

Il Giornale del Po. Viaggiare lentamente sull'acqua è un atto sociale ed estetico

Andrea Dal Cero, giornalista 16.30 Connessioni

Beniamino Morselli , Presidente della Provincia di Mantova 17.00 Conclusioni

Alfredo Malcarne, Presidente Assonautica Nazionale

Livia Cristina Borletti, Sottosegretario di Stato, MIBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 17.30 Networking conviviale



Sabato 21 ottobre 2017 9.00 Accredito partecipanti

Front Office Progetto RIS Italy: raccolta e distribuzione di un questionario tematico 9.15 Apertura Lavori

Giuseppe Fedalto, Presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare Roberto Magliocco, Presidente di Assonautica Provincia di Venezia Massimo Zanon, Presidente Confcommercio Venezia Metropolitana Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia Pino Musolino, Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia 9.45 Avvio delle sessioni tecniche parallele

Navigazione oggi - Seconda sessione di lavoro

Coordina: Alessio Picarelli, Dirigente Autorità di Bacino del Po

Temi chiave

Lo stato di fatto esistente della navigabilità interna, individuazione delle criticità e riepilogo degli interventi già programmati da parte di enti, istituzioni, autorità, consorzi ed in fase di esecuzione con indicazione dei tempi per i completamenti previsti o necessari nell'ambito di un piano di sistemazione idrogeologica del bacino interessato;

Programmazione della manutenzione e implementazione delle strutture in connessione con l'infrastruttura di mobilità e in relazione ad una definizione puntuale con i servizi ecosistemici e governance integrata (strumenti quadro pubblico-privati)

mobilità sostenibile per lo sviluppo economico e turistico del bacino fluviale del Po e la salvaguardia dell'ambiente, incentivi e normative che favoriscano l'introduzione di mezzi ecologici presenti sul mercato, che sfruttano energia da fonti rinnovabili: dal noleggio di barche elettriche ai mezzi di trasporto acqueo passeggeri, sempre elettrici, a imbarcazioni ibride

Esperti invitati:

Giancarlo Mantovani, Direttore Consorzio di Bonifica Delta del Po

Alessandro Folli, Presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Ivano Galvani, Dirigente AIPO Agenzia Interregionale per il Po

Paolo Dal Buono, Consigliere di Assonautica Nazionale

Giovanni Cecconi, Delegato di Assonautica Venezia

Maurilio Segalini, Presidente Associazione delle Canottieri del Po

Emanuele Emani, Vice Sindaco di Villanova e Segretario dell'Ordine dei geologi dell'Emilia Romagna

Francesco Veronese, Ufficio Navigazione Interna, Sistemi Territoriali Spa

Mario Borgatti, Ex Presidente Interporto di Rovigo e UNII

La normativa e i regolamenti - Terza sessione di lavoro

Coordina: Alba Maria Rosito, Vice presidente Assonautica Venezia Rovigo

Temi chiave

ricognizione completa del quadro normativo di riferimento generale e locale con proposte di armonizzazione e semplificazione con nuovi modelli di controllo, sicurezza e gestione dei rischi per interventi legislativi finalizzati a sviluppare la navigabilità interna e del Fiume Po;

normativa riguardante la navigazione interna a fini turistici per trasporto passeggeri: titoli, certificazioni, autorizzazioni e adeguamenti d'attualizzazione

Esperti invitati:

Massimiliano Grimaldi AIDNI, Associazione Italiana Diritto della Navigazione Interna, Docente di diritto della nautica da diporto presso l'Università degli Studi di Genova

Nicola Pascal, AIDNI, Associazione Italiana Diritto della Navigazione Interna

Franco Trofei, So.ge.mi. Spa

Mazzino Bogi, Udicer Nautitest Pierpaolo Romio, Propeller Club di Mantova

Sergio Vazzoler, Unione Navigazione Interna Italiana

Giuseppe Cesura, Navi 53 srls

La sostenibilità economica - Quarta sessione di lavoro

Coordina: Giancarlo Leoni, Membro del Consiglio regionale Lombardia dell'INU Istituto Nazionale Urbanistica

Temi chiave

navigazione e navigabilità per costruire le destinazioni per i viaggiatori (mobilità lenta , cultura locale , attrattori cluster di territorio): professioni e professionalizzazione, nuovi mercati del lavoro;

intermodalità con iniziative coordinate volte ad integrare ed estendere l'incremento dei flussi di persone e la “mobilità lenta” con il contributo locale per la qualificazione dei territori

definizione della destinazione del distretto del bacino del Po come processo collettivo e partecipativo pubblico-privato mediante strategie di sviluppo economico del distretto di bacino, connessioni metropolitane Torino – Milano – Venezia (quali attrattori di connessioni plurimodali per la mobilità lenta con scali turistici internazionali) e rapporti di interazione su scala ampia con reti di impresa e mercato del lavoro, innovazione, applicazioni e start-up per lo sviluppo della navigabilità e per la gestione del sistema intermodale

politiche di indirizzo per gli strumenti di governance pubblica (contratti di fiume, MAB, aree interne, regolamenti per la navigazione e la pesca, servizi ecosistemici)

Esperti invitati:

Paolo Ferrecchi, direttore della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità della Regione Emilia Romagna

Laura Mosca, Osservatorio del Paesaggio del Delta Pasqualino Codognotto, Sindaco di San Michele al Tagliamento Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto

Franco Vitale, Sindaco di Rosolina, referente Area interna del Delta

Claudio Bellan, Sindaco di Porto Tolle, Presidente del FLAG GAC Chioggia e Delta Po

Giovanni Rizzati, Sindaco del Comune di Bergantino , capofila dei Comuni del Piano di Area dell'alto Polesine

Maria Minervini, Responsabile servizi al Lavoro, AFOL Sud Agenzia per la Formazione l'Orientamento ed il Lavoro Sud Milano

Claudio Rossetti, Progetti Rossetti Locarno, CH

Ezio Marra, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano Bicocca

Paolo Pileri, Coordinatore progetto VEnTO, Dipartimento di Archtettura e Studi Urbani Politecnico di Milano

Cristina Regazzo, Coordinamento RCVB Rete d'imprese

Endri Orlandin, Alessandra Gattei, Università IUAV di Venezia

Alfredo Buonopane, Dipartimento di culture e civiltà, Università di Verona

Rudy Toninato, Delta Tour snc

Stefano Fracasso, Direttore del GAL Adige Po 11.30 Chiusura lavori delle sessioni parallele, raccolta documentazione 11.40 Innovazione infrastrutturale, Immateriale e Imprenditoriale

Innovazioni Infrastrutturali realizzate recentemente e in corso:

Navigli e sistema delle conche lombardo ed emiliano, Valdaro e Isola Serafini

Alessandro Folli, Presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Anna Cerini, RUP Conca di Valdaro, Provincia di Mantova Sistema Portuale Mantovano

Ivano Galvani, Dirigente AIPO, Agenzia Interregionale per il Po Conche e Infrastrutture delle vie d'acqua del basso polesine

Francesco Veronese, Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali Spa Collegamento di chiatte per il trasporto merci da Rovigo a Venezia

Pino Musolino, Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia

Innovazioni Immateriali realizzate recentemente e in corso:

Ciclovia VenTO,

Paolo Pileri, Progettista del piano VEnTO, Politecnico di Milano

Accordo Interregionale e istituzione della consulta per la pesca

Alessio Picarelli, Segreteria Consulta Interregionale per la Pesca

Buone prassi imprenditoriali realizzate recentemente e in corso:

Turismo sostenibile e mobilità lenta

Pierpaolo Romio, Girolibero srl

Coordinamento pubblico/privato: l'esperienza del Po Maurilio Segalini, Presidente Associazione delle Canottieri del Po

I Discesa del Po a remi FE-MN,

Associazione Oltrepo Mantovano, Comuni dell'Otrepo mantovano e del ferrarese

Destination Project Manager, crearsi una nuova profession,

Federico Bianchino Start up innovative 12.45 Dibattito

Francesco Prina, XIII Commissione Parlamentare Agricoltura Camera Deputati

Diego Crivellari, IX Commissione Parlamentare Trasporti Camera dei Deputati

Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità di Bacino del Po

Francesco Baruffi, Segretario Generale Autorità di Bacino delle Alpi Orientali

Alessandro Folli, Presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Massimiliano Grimaldi AIDNI, Associazione Italiana Diritto della Navigazione Interna 13.15 Pausa pranzo 14.30 Carta degli impegni futuri

Coordina: Valerio Bodo, Referente della rete di imprenditori e armatori MetroPo

Proposta per un piano d'azione infraterritoriale

Riflessioni e proposte operative per un processo di sviluppo negoziato di sistema

Sintesi delle sessioni a cura dei coordinatori: Alberto Grandi, Alessio Picarelli, Alba Maria Rosito, Giancarlo Leoni

Elena Magro, Direttrice Assonautica Provinciale di Venezia

Susanna Ravelli, Gruppo di coordinamento MetroPo

Gabriele Negrini, Provincia di Mantova Comitato di coordinamento di Navigare il Po: mettiamoci in rete 16.00 Osservazioni

Roberto Magliocco, Presidente di Assonautica Provincia di Venezia 16.15 Conclusione lavori

Umberto Del Basso De Caro, Sottosegretario di Stato, MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Bartolomeo Amidei, XIV Commissione Parlamentare Politiche dell'Unione Europea



