17 ottobre 2017

CIMC annuncia un atteso aumento del risultato economico netto sulla scia del rialzo della domanda di container

Per i primi nove mesi del 2017 è previsto un utile per gli azionisti di circa 182 - 205 milioni di dollari

Nei primi nove mesi di quest'anno il settore della produzione di container ha registrato un rapido rilancio a seguito della ripresa dell'attività del trasporto marittimo containerizzato globale, del miglioramento delle condizioni operative delle compagnie di navigazione e del recupero mostrato dalla domanda di container. Lo ha spiegato il gruppo cinese China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) rendendo noto che tali sviluppi porteranno la società a registrare nei primi nove mesi del 2017 un utile per gli azionisti compreso tra 1,20 e 1,35 miliardi di yuan (182 milioni - 205 milioni di dollari) rispetto ad una perdita di -189,6 milioni di yuan nel corrispondente periodo del 2016.

Per il solo terzo trimestre del 2017 l'azienda prevede di totalizzare un utile per gli azionisti compreso tra 403,1 milioni e 553,1 milioni di yuan rispetto ad un utile di 188,4 milioni di yuan nel periodo luglio-settembre dello scorso anno.







