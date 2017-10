17 ottobre 2017

BBC Chartering e Jumbo costituisco un'alleanza strategica nel segmento del project cargo

Andersen: «ci rendiamo conto che il mondo del “project shipping” sta cambiando rapidamente»

La compagnia di navigazione tedesca BBC Chartering e quella olandese Jumbo, entrambe specializzate nel segmento del break-bulk e dei trasporti eccezionali, hanno formato la Global Project Alliance, accordo di cooperazione strategica che ha lo scopo di offrire ai clienti soluzioni complete di trasporto su scala globale.

«Ci rendiamo conto - ha spiegato l'amministratore delegato della BBC Chartering, Svend Andersen - che il mondo del “project shipping” sta cambiando rapidamente e che le nostre organizzazioni devono concentrarsi sulla costruzione di risorse strategiche che consentiranno loro di creare valore in futuro. Entrambe le nostre aziende - ha ricordato Andersen - sono di proprietà familiare, sono solide dal punto di vista finanziario e perseguono una strategia di lungo termine nel settore del project shipping. Come partner di un'alleanza noi cercheremo di sfruttare appieno il nostro potenziale derivante dalla posizione di leader di mercato della BBC Chartering relativamente ai volumi dei carichi e dalla posizione di leader di mercato della Jumbo nei trasporti di carichi eccezionalmente pesanti».

Attualmente la flotta della BBC Chartering è costituita da 180 navi che presentano una capacità di sollevamento fino a 3.000 tonnellate, mentre la flotta della compagnia olandese è costituita da cinque navi, di cui una raggiunge una capacità di sollevamento di 3.000 tonnellate, a cui si aggiungono altre unità impiegate principalmente a servizio dell'industria offshore.

La nuova alleanza costituita dalle due compagnie con un accordo di esclusiva prevede tra l'altro che entrambe si impegnino a fornire risorse, inclusa se necessario l'immissione nella flotta di altre navi, per offrire ai clienti le migliori soluzioni di trasporto globali, comprese le attività che precedono e seguono la fase del trasporto marittimo tra cui l'eventuale consolidamento dei container se richiesto dal progetto.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail