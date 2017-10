17 ottobre 2017

Il 26 ottobre a Venezia si terranno gli Stati Generali della Logistica del Nordest

Sarà firmato un position paper strategico per il rilancio della logistica della regione

Il prossimo 26 ottobre a partire dalle ore 8.30 nella Sala degli Squadratori dell'Arsenale di Venezia, ospiti della Marina Militare Italiana, si terranno gli Stati Generali della Logistica del Nordest, appuntamento che riunirà il gotha della portualità, della logistica e dei trasporti della regione con l'obiettivo di delineare lo stato dell'arte delle infrastrutture e dei servizi offerti da porti e interporti di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

In occasione dell'incontro, a sancire la collaborazione futura e fattiva tra i sistemi portuali e gli interporti, sarà firmato un position paper strategico che costituirà una cabina di regia tra porti, interporti e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilancio della logistica a Nordest. L'intenzione è che la sottoscrizione del documento costituisca l'inizio di un percorso comune che, nel tempo, porterà alla redazione di un vero e proprio protocollo di intesa volto a potenziare e armonizzare gli interventi programmati, i cantieri aperti e le priorità di ciascun territorio dando vita ad un sistema logistico integrato di infrastrutture e servizi per l'intero Nordest.

L'evento, di giovedì 26 ottobre, dopo i saluti istituzionali della Marina Militare da parte del contrammiraglio comandante dell'Istituto di Studi Militari, Marcello Bernard, e del sindaco di Venezia, Luigi Brugaro, si aprirà con una relazione di Ennio Cascetta (RAM Spa) per fare il punto sulla logistica a Nordest nel contesto delle politiche nazionali. Seguirà una tavola rotonda sulle previsioni di crescita dei porti e interporti del Nordest alla quale prenderanno parte Pino Musolino (AdSP Adriatico Settentrionale), Zeno D'Agostino ( AdSP Adriatico Orientale), Daniele Rossi (AdSP Adriatico Centro-Settentrionale) e Matteo Gasparato (Interporti Riuniti).

Protagonisti della seconda tavola rotonda saranno gli operatori privati, ovvero le imprese che ogni giorno utilizzano le infrastrutture dei territori per le loro attività. Sono previsti gli interventi di Mario Petrosino (Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica), Mario Marangoni (ATB Riva Calzoni Spa), Fabio Belli (Fagioli Spa), Ervino Harej (Autamarocchi Spa) e Gian Paolo Gotelli (Mercitalia Rail Srl). Ai rappresentanti delle imprese è affidato il compito di evidenziare le opportunità, ma anche le criticità, del sistema.

L'incontro si chiuderà con le dichiarazioni dei presidenti delle tre Regioni del Nordest, Luca Zaia (Veneto), Debora Serracchiani (Friuli Venezia Giulia) e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna). Le conclusioni sono affidate al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.



