17 ottobre 2017

Nuovo rinvio della scadenza per le offerte per il terminal contenitori della fase B dell'Isla Verde Exterior del porto di Algeciras

Il termine è stato fissato per il 31 gennaio 2018

Oggi l'Autorità Portuale di Algeciras ha annunciato un nuovo rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte per la realizzazione e gestione del nuovo container terminal previsto nella fase B del progetto per la costruzione dell'area terminalistica alla Isla Verde Exterior del porto spagnolo, nuova proroga che segue quella comunicata lo scorso giugno che aveva fissato la scadenza per il prossimo 31 ottobre ( del 12 giugno 2017).

L'ente portuale ha reso noto che il nuovo termine per la presentazione delle offerte per la gara internazionale è stato fissato il 31 gennaio 2018. L'authority ha specificato che il nuovo rinvio è giustificato dal perdurare delle cause che hanno indotto in precedenza a posticipare la scadenza, ovvero il processo di riforma delle norme sul lavoro portuale e la vendita della società terminalista TTI Algeciras.







