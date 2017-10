19 ottobre 2017

Varate le tre prime navi cisterna LR1 della d'Amico International Shipping

Sono state costruite dal cantiere navale vietnamita Hyundai Vinashin

Oggi nel cantiere navale vietnamita Hyundai Vinashin sono state varate tre oil - product tankers Long Range 1 della d'Amico International Shipping (DIS), unità che sono le prime navi di tipologia LR1 ad entrare a far parte della flotta della compagnia di navigazione.

DIS ha evidenziato che l'investimento complessivo di 131 milioni di dollari consente alla compagnia «di aggiungere alla sua flotta navi con una stazza di 75.000 tonnellate, che permettono una maggiore efficienza nel trasporto del carico, senza comprometterne la versatilità e confermando l'impronta ecologica che contraddistingue l'intero piano di nuove costruzioni del gruppo d'Amico. Inoltre questo modello di eco-ship, mantenendo un pescaggio simile a quello delle navi più piccole - ha precisato la compagnia - è in grado di sfruttare le “nuove rotte” createsi dall'ampliamento del Canale di Panama».

Le tre nuove navi Long Range 1 denominate Cielo Bianco, Cielo Rosso e Cielo di Rotterdam portano a tredici le navi costruite in Vietnam per il gruppo d'Amico nell'ultimo triennio nell'ambito di un piano di nuove costruzioni del gruppo che comprende un totale di 22 navi e un investimento complessivo di 755 milioni di dollari.

«Il Vietnam - ha sottolineato il presidente di d'Amico International Shipping, Paolo d'Amico - sta diventando l'hub cantieristico della nostra flotta. La partnership con Hyundai Vinashin ci consente di lavorare in stretta sinergia con il cantiere, adottando scelte innovative utili a costruire navi dallo straordinario livello qualitativo, di versatilità e di efficienza energetica che ci vengono richieste dai nostri clienti, tra i quali le oil majors, ancora prima che queste ci vengano consegnate».

Due delle tre navi varate oggi saranno consegnate entro la fine di quest'anno e la terza ad inizio 2018. Altre tre nuove LR1, gemelle di quelle varate oggi, saranno consegnate a d'Amico International Shipping nel corso del 2018.



