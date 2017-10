20 ottobre 2017

Il 13 dicembre a Roma si terrà l'assemblea di Federagenti

Verranno affrontati i temi della portualità

Il prossimo 13 dicembre a Roma si terrà l'assemblea di Federagenti, la Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi. Nel corso dell'incontro, che inizierà alle ore 9.30 presso la Residenza di Ripetta in via di Ripetta 231, verranno affrontati in particolare i temi della portualità, settore - ha specificato la Federazione - che vede ancora troppi porti italiani in attesa di una reale svolta e tempi delle scelte terribilmente lunghi rispetto alle decisioni strategiche e di mercato dei grandi player del trasporto.







