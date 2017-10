20 ottobre 2017

Mercoledì a Napoli verrà presentato il libro “NapoliPorto. La nuova città”

È incentrato sul rapporto porto-città nei suoi diversi aspetti e nella sua complessità

Mercoledì prossimo alle ore 17.00 alla Stazione Marittima di Napoli verrà presentato “NapoliPorto. La nuova città”, un libro scritto a più mani, promosso dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e curato da Pier Antonio Toma. Il volume raccoglie le analisi di economisti, antropologi, scrittori, architetti, storici dell'arte, ingegneri: in tutto 16 scritti per scandagliare il rapporto porto-città nei suoi diversi aspetti e nella sua complessità per offrire una prospettiva di integrazione.

Il libro, pubblicato da Guida Editori, sarà presentato dal presidente dell'AdSP, Pietro Spirito, dal curatore Pier Antonio Toma e con il contributo di discussione da parte di Adriano Giannola, Mariano D'Antonio, Amedeo Lepore. Modererà l'incontro Ottavio Ragone, caporedattore di “Repubblica Napoli”.







