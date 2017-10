20 ottobre 2017

Al porto di Ancona si terrà un corso di lingua greca

L'obiettivo è di favorire lo studio di lingua e cultura greca e i termini tecnici usati nelle aree portuali

Martedì prossimo nella Sala Marconi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale inizierà un corso di lingua greca organizzato dall'Accademia di lettere, scienze e arte “Angelico Costantiniana” di Roma e dall'International Emergency Management Organization (IEMO), con il patrocinio dell'ente portuale, con lo scopo di favorire lo studio di lingua e cultura greca e i termini tecnici usati nelle aree portuali.

Appositamente per il corso è stato scritto, dal docente e organizzatore Haris Koudounas, uno specifico manuale operativo di greco-italiano, edito da Sbc edizioni, in cui si approfondiscono anche i temi delle operazioni di controllo nelle aree portuali. Questo manuale, spiega Koudounas, «nasce dalla mia esperienza con le autorità italiane che ogni giorno operano nel porto di Ancona. L'obiettivo del corso è far avvicinare alla lingua greca i dipendenti della pubblica amministrazione e le agenzie marittime offrendo, allo stesso tempo, uno strumento di terminologie tecniche da applicare nel loro lavoro. L'auspicio è che, sia il corso sia il manuale, possano diventare parte di un'esperienza pilota per tutti i porti italiani».

«Il porto, che è luogo fisico definito come tale dalle sue infrastrutture, banchine, moli, piazzali, strade, specchi acquei - scrive nell'introduzione al manuale il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Rodolfo Giampieri - può funzionare in realtà solo grazie alla costante interazione, mediazione e dialogo tra i diversi soggetti. È certamente l'elemento più affascinante della vita di ogni scalo: l'incontro, lo scambio di esigenze che genera nuove abitudini, convenzioni, accordi. Perché senza dialogo il porto si blocca, senza comprensione reciproca il passaggio da mare a terra e viceversa diviene una somma di disagi e difficoltà». Un manuale, sottolinea Giampieri, che «fa un passo in più: introduce anche alcuni elementi utilissimi per aprirsi al vissuto ed alle tradizioni greche».

Le lezioni si svolgeranno ogni settimana fino a maggio in due giornate: il martedì per gli operatori e le agenzie del porto e il mercoledì per la pubblica amministrazione, dalle 17 alle 18.45.



