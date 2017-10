23 ottobre 2017

Accordo strategico di cooperazione tra la russa Rosneft e l'italiana Saipem

Il gruppo petrolifero ha ordinato al cantiere Zvezda Shipbuilding la costruzione di dieci shuttle tanker artiche

Nell'ambito del Forum Economico Euroasiatico tenutosi la scorsa settimana a Verona, il gruppo petrolifero russo Rosneft e l'italiana Saipem, che è specializzata nelle attività di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e impianti nel settore dell'industria del petrolio e del gas, hanno sottoscritto un accordo strategico di cooperazione.

L'accordo prevede la collaborazione delle parti in una serie di aree tra cui i servizi all'industria petrolifera, la localizzazione di attività progettuali e ingegneristiche in Russia, la cooperazione per lo sviluppo di nuove tecnologie e la possibile creazione di un centro ingegneristico congiunto.

L'intesa prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di sviluppare i principali termini commerciali della collaborazione nelle aree ambito dell'accordo.

Intanto la Rosnefteflot, la società di servizi marittimi del gruppo petrolifero Rosneft, ha ordinato al cantiere navale russo Zvezda Shipbuilding la costruzione di dieci shuttle tanker artiche di 42.000 tonnellate di portata lorda ciascuna. Le navi, che potranno navigare tra ghiacci dello spessore di 1,8 metri e con temperature fino a -45°, saranno prese in consegna a partire dal 2023. Nel contempo Rosnefteflot ha siglato un accordo con la connazionale Taimyrneftegaz per il noleggio per 20 anni delle nuove navi cisterna.



