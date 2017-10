23 ottobre 2017

Nuovo servizio Nord Europa - Mediterraneo - Nord Africa di COSCO, Evergreen e Yang Ming

Saranno impiegate cinque portacontainer da 4.250 teu

Le compagnie di navigazione COSCO Shipping Lines, Evergreen Line e Yang Ming Line hanno concordato l'attivazione congiunta del nuovo servizio settimanale North Europe - East Med Express (NEX) che collegherà il Nord Europa con il Mediterraneo e il Nord Africa. Sulla rotta saranno impiegate cinque portacontainer della capacità unitaria di 4.250 teu, di cui tre navi da parte della compagnia cinese ed una ciascuna da parte delle taiwanesi Evergreen e Yang Ming.

La rotazione del servizio, che verrà inaugurato giovedì, toccherà i porti di Rotterdam, Felixstowe, Amburgo, Anversa, Casablanca, Pireo, Alessandria, Haifa, Mersin, Pireo, Casablanca, Rotterdam.







