23 ottobre 2017

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa è aumentato del +4,5%

Aumento dei container, dei rotabili e delle rinfuse liquide. Calo delle rinfuse secche e delle merci varie sfuse

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di Anversa è aumentato del +4,5% essendo stato pari a 55,8 milioni di tonnellate rispetto a 53,3 milioni di tonnellate nel periodo luglio-settembre del 2016. Nel segmento delle merci varie sono risultati in aumento il traffico di merci containerizzate che è ammontato a 30,6 milioni di tonnellate (+6,0%), che sono state totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a oltre 2,6 milioni di teu (+5,8%), e quello di rotabili che si è attestato a quasi 1,2 milioni di tonnellate (+13,1%), mentre è diminuito del -2,4% il traffico di merci sfuse che è sceso a 2,4 milioni di tonnellate. La movimentazione di automobili nuove di fabbrica è stata di 268mila veicoli (-2,1%) In calo anche le rinfuse solide che sono risultate pari a meno di 3,1 milioni di tonnellate (-3,9%), mentre le rinfuse liquide sono cresciute del +4,1% a 18,4 milioni di tonnellate.

Nei primi nove mesi del 2017 il traffico è stato complessivamente di 167,1 milioni di tonnellate, con una progressione del +3,3% rispetto a 161,7 milioni di tonnellate nel corrispondente periodo dello scorso anno. Il traffico containerizzato è stato pari a 91,9 milioni di tonnellate (+3,7%) ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 7,8 milioni di teu (+3,2%, con un rialzo del +4,6% dei container pieni ed una flessione del -4,4% di quelli vuoti). Particolarmente sensibile è risultata la crescita del traffico containerizzato con il Nord America (+9,5%) e con l'Estremo Oriente (+9,3%), mentre il traffico con l'Europa, che è il principale partner commerciale del porto belga, è diminuito del -4,5%. I rotabili sono ammontati a più di 3,7 milioni di tonnellate (+10,7%) e le merci varie sfuse a 7,8 milioni di tonnellate (+7,7%). La movimentazione di auto nuove è aumentata del +3,4% a 920mila unità. Il volume globale delle rinfuse solide è rimasto pressoché stabile essendo risultato di 9,2 milioni di tonnellate (-0,8%), tra cui 2,8 milioni di tonnellate di fertilizzanti (+7,4%), 1,8 milioni di tonnellate di minerali (+23,2%) e 396mila tonnellate di carbone (-55,6%). Il traffico delle rinfuse liquide è aumentato del +2,4% a 54,5 milioni di tonnellate, di cui 4,4 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+28,0%), 10,6 milioni di tonnellate di prodotti chimici (+2,0%) e 30,8 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati, un volume analogo a quello dello scorso anno frutto di un incremento del +12,8% delle importazioni e di una contrazione del -12,8% delle esportazioni.

«Anche nell'ultimo trimestre - ha sottolineato l'amministratore delegato dell'Autorità Portuale di Anversa, Jacques Vandermeiren - siamo riusciti a mantenere lo stesso elevato ritmo di crescita dei precedenti nove mesi. In realtà negli ultimi anni questa tendenza è in atto stabilmente. Da molto tempo Anversa sta registrando ottimi risultati in un mercato caratterizzato da volatilità e fluttuazioni. Se in una tale situazione si riesce non solo a mantenere, ma anche ad aumentare la propria quota di mercato, ciò - ha evidenziato Vandermeiren - dà fiducia per il futuro».









