24 ottobre 2017

L'AdSP dell'Adriatico Centrale ha sottoscritto con Lisa Group la concessione demaniale per il Cantiere Rossini di Pesaro

L'accordo prevede un investimento privato di circa 15 milioni di euro per l'ampliamento e la ristrutturazione dello stabilimento

Oggi ad Ancona l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e Lisa Group Srl - Cantiere Rossini hanno sottoscritto la concessione demaniale, con scadenza il 18 febbraio 2034, che interessa una superficie di 25.780 metri quadrati su cui opera l'azienda cantieristica a Pesaro e che prevede un programma di investimento privato da parte di Cantiere Rossini di circa 15 milioni di euro per l'ampliamento e la ristrutturazione del complesso produttivo per attività di manutenzione e refitting di grandi imbarcazioni e yacht fino a 60 metri.

L'AdSP ha specificato che, a regime, l'obiettivo della proprietà sarà occupare almeno un centinaio di persone fra dirette e indirette nelle attività del cantiere.«Questo - ha ricordato il presidente dell'authority portuale, Rodolfo Giampieri - è un impegno che avevamo preso con l'amministrazione comunale e con la proprietà e con il quale confermiamo la nostra volontà di sostenere chi investe sul territorio. Abbiamo cercato di mettere l'investitore nelle condizioni migliori, adeguandoci alla velocità e dinamicità del mercato, per creare lavoro e occupazione. Questo - ha aggiunto Giampieri - è un altro tassello che fa parte di un chiaro progetto di rilancio e rafforzamento dell'asset della cantieristica di qualità nelle Marche che va avanti con forte determinazione esaltando le professionalità che esistono sul territorio, che stanno riportando il polo della cantieristica al centro dello sviluppo».

«Questo atto, per il quale siamo molto grati all'Autorità di Sistema per la professionalità e la rapidità con cui ha affrontato il problema - ha spiegato l'amministratore delegato di Lisa Group, Stewart Parvin - velocizzerà la realizzazione dell'intero progetto. Lisa Group vuole creare un moderno e bellissimo cantiere per il refitting e la manutenzione degli yacht, che possa contribuire allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione di Pesaro e della regione Marche».

Evidenziando che la sottoscrizione del documento consente di accelerare il progetto di riqualificazione del cantiere, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha osservato che «la ristrutturazione degli yacht è una grande opportunità di rilancio del porto. Un grande investimento - ha sottolineato - che genererà benefici evidenti in termini di occupazione, sviluppo e indotto. Crescerà anche l'appeal dell'area, con un porto in grado di fare da richiamo, grazie ad un'attività compatibile con il nostro disegno del “Portobello”».



