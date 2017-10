26 ottobre 2017

Nel terzo trimestre ABB ha registrato una crescita delle performance economiche e dei nuovi ordini

Il periodo è stato chiuso con un utile netto di 603 milioni di dollari (+2,4%)

Il gruppo elvetico ABB ha archiviato il terzo trimestre del 2017 con un utile netto di 603 milioni di dollari su ricavi pari ad oltre 8,7 miliardi di dollari, con incrementi rispettivamente del +2,4% e del +5,7% sul corrispondente periodo dello scorso anno. L'utile operativo è ammontato a 908 milioni di dollari (+3,4%).

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno il gruppo, che realizza tecnologie per l'energia e l'automazione per i settori delle utility, delle industrie, dei trasporti e delle infrastrutture, ha incamerato nuovo ordini per un valore di quasi 8,2 miliardi di dollari, in crescita del +8,3% sullo stesso periodo del 2016 (la crescita - ha specificato il gruppo svizzero - è stata del +5% tendendo conto dell'effetto dei cambi valutari, delle acquisizioni e delle cessioni). Al 30 settembre scorso il valore del portafoglio ordini si è attestato a 23,4 miliardi di dollari, con un calo del -4,6% rispetto al 30 settembre 2016.

Nei primi nove mesi del 2017 il valore dei nuovi ordinativi ottenuti da ABB è stato pari a 24,9 miliardi di dollari, con una flessione del -0,8% sul periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Nei primi nove mesi di quest'anno i ricavi hanno totalizzato 25,0 miliardi di dollari (+0,8%), l'utile operativo 2,8 miliardi di dollari (+22,2%) e l'utile netto più di 1,9 miliardi di dollari (+24,5%).





